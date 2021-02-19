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Çankırı Valisi Ayaz, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, polisin bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Muhammed Kaygın   | 19.02.2021
Çankırı Valisi Ayaz, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yerel bir haber sitesinde, "Çankırı'nın göbeğinde çocuğa polis şiddeti" haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ayaz, konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, sonucundan kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.

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