Çankırı Valisi Ayaz, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, polisin bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Çankırı
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yerel bir haber sitesinde, "Çankırı'nın göbeğinde çocuğa polis şiddeti" haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ayaz, konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, sonucundan kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.