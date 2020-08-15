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Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.

Birol Güngördü   | 15.08.2020
Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan antik kent içindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangına havadan 2 helikopter, karadan da 5 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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