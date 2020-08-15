Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.
Çanakkale
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan antik kent içindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Yangına havadan 2 helikopter, karadan da 5 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.