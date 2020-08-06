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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.

Burak Akay   | 06.08.2020
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan farklı ülkelere mensup 37 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

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