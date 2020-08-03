Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çanakkale
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Paşaköy ve Kulfal köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları hem kara hem de havadan müdahaleyle sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.