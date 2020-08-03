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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Burak Akay   | 03.08.2020
Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Paşaköy ve Kulfal köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları hem kara hem de havadan müdahaleyle sürüyor.

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