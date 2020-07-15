Çanakkale'de orman yangını çıktı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Bursa
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Sazlıdere ve Adlıhan köyü arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına, 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel katılıyor.
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