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Türkiye

Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İsmail Özdemir,Burak Akay   | 15.07.2020
Çanakkale'de orman yangını çıktı

Bursa

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Sazlıdere ve Adlıhan köyü arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına, 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel katılıyor.



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