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Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nden İzmir'in Aliağa limanına giden "Banu-S" isimli gemi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturdu, gemi için çalışma başlatıldı.

Murat Yüksel   | 16.04.2021
Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu

Canakkale

Edinilen bilgiye göre, 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı gemide, Bozcaada açıklarında dümen arızası meydana geldi.

Kontrolden çıkan "Banu-S" isimli gemi, Bozcaada'nın doğusunda bulunan Taş Adası mevkiinde karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkları sevk edildi.

Yapılan ilk kontroller sonucu gemide herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, denizde kirlilik oluşmadığı öğrenildi.


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