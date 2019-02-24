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Çanakkale'de fırtına ve kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Burak Akay  | 24.02.2019
Çanakkale'de fırtına ve kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Çanakkale

Çanakkale'de il merkezi ve bazı ilçelerde fırtına ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.



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