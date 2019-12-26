Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
113,653.00
Altın
1,511.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.

Birol Güngördü   | 26.12.2019
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, G.A. idaresindeki 45 PY 654 plakalı kamyon, Körüktaşı köyü yol kavşağında devrildi. 

Kazada ilk belirlemelere göre kamyonda bulunan 50 düzensiz göçmenden 32'si yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 25'i Ezine Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumları ağır olan 7 kişi ise Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan göçmenler ise Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla sürücü G.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı

MSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Assos'ta 1600 yıllık insan ve hayvan figürlü iki kolye ucu bulundu

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü
Çiftçinin bulduğu meteorit Türkiye'den literatüre giren 16'ncı örnek oldu

Çiftçinin bulduğu meteorit Türkiye'den literatüre giren 16'ncı örnek oldu
Edirne'de bu yıl 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bu yıl 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı