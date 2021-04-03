Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
logo
Türkiye

Çanakkale'de 54 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, botlarının arızalanması nedeniyle sürüklenen 54 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Mehmet Yavaş   | 03.04.2021
Çanakkale'de 54 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe açıklarında bir botun sürüklendiğini tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bindikleri botun motoru arızalanan ve bir süre sürüklenen 54 sığınmacıyı kurtardı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Ekvador'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Çanakkale'de 54 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de 54 sığınmacı kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 220 sığınmacı kurtarıldı

Büyük liman vinci taşıyan geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Türkiye son bir ayda kara sularına geri itilen 468 sığınmacıyı kurtardı

Türkiye son bir ayda kara sularına geri itilen 468 sığınmacıyı kurtardı
Yunanistan'ın denize attığı sığınmacı adada sağ bulundu: 3 gün ot yiyerek hayatta kalmış

Yunanistan'ın denize attığı sığınmacı adada sağ bulundu: 3 gün ot yiyerek hayatta kalmış
AK Parti'li Turan, Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi

AK Parti'li Turan, Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi