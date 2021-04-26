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Çanakkale ve Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 105 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 44, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında ise Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Mehmet Yavaş, Miraç Kaya   | 26.04.2021
Çanakkale ve Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 105 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale/Balıkesir

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Burunucu Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 44 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 61 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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