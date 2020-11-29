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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Osmaniye'de ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Osmaniye'de ziyarete açıldı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 29.11.2020
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Osmaniye'de ziyarete açıldı Fotoğraf: Ümit Kahrıman/AA

Osmaniye

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Osmaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı.

İki gün süreyle gezilebilecek müze içerisinde, 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşı tasvir ediliyor. Müzede ayrıca Çanakkale Savaşı ile ilgili belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer alıyor.

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