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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bursa'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 2 Temmuz 2020'de Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", 52’nci durağı Bursa'da ziyarete açıldı.

Elif Özlem Çelikler   | 06.01.2021
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bursa'da ziyarete açıldı

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla düzenlenen törenle ülke turuna çıkan mobil müze, 106 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndaki milli mücadele ruhunu yansıtıyor.

İlk seferberlik emrinden, zaferin kazanıldığı güne kadar kara ve deniz savaşlarının materyalleri, videolar, savaş objeleri ile döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerle anlatıldığı mobil müze, Kent Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Müzenin kentteki ilk ziyaretçileri, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Zafer Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, gittiği her şehirde büyük ziyaretçi ilgisiyle karşılanan mobil müzenin Çanakkale ruhunu yaşattığını belirterek projeden dolayı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

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