Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.81
BIST 100
95,191.67
Altın
1,286.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 16 eski polise gözaltı kararı

Çanakkale merkezli 6 ilde polislikten ihraç edilen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Burak Akay   | 16.04.2019
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 16 eski polise gözaltı kararı

Çanakkale

Çanakkale merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik 16 eski polis hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi

Benzer haberler

'Denizlerde av yasağı 1 Nisan'a çekilmeli'

'Denizlerde av yasağı 1 Nisan'a çekilmeli'

Böbrek naklinden sonra kana kana su içti