Euro
9.39
Dolar
7.84
BIST 100
1,306.92
Altın
1,805.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın vefatının 81'inci yılı dolayısıyla Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anma töreni yapıldı.

Hakan Firik   | 01.12.2020
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle savaşın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dualar edilen törende, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Havran Kaymakamı Enver Özderin, "Düşman gemilerinin batırılmasına vesile olan, Niğdeli asker arkadaşı Ali ile beraber mermiyi topa süren, Havran'ımızın, ülkemizin önemli değerlerinden Seyit Onbaşı'ya Rabb'im gani gani rahmet eylesin. Bizi de onların torunları olarak onlara layık eylesin." dedi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da Kovid-19 salgını nedeniyle törenin sade bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan'da Kovid-19 salgınının etkisi artarak sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Kısa bir fizik tedavi sonrasında görevimin başına döneceğim günü bekliyorum
Afrika'da HIV ve sıtma ilaçlarının Kovid-19 hastalarındaki etkisi ölçülecek
BioNTech, Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansına 'koşullu onay' başvurusu yaptı
Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi

Benzer haberler

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı

Görme engelli adam eşiyle gönüllü olarak okul duvarlarını renklendiriyor

Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların yanında yer alıyoruz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların yanında yer alıyoruz
Balıkesir'de terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Balıkesir'de terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı
Balıkesir'i derbi heyecanı sardı

Balıkesir'i derbi heyecanı sardı