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Çanakkale, Edirne ve Balıkesir'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 21.03.2021
Çanakkale, Edirne ve Balıkesir'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Çanakkale, Edirne'nin güney ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış anında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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