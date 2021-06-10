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Çanakkale Boğazı ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Çanakkale Boğazı'nda ve Bursa'nın Gemlik ilçesinde görülmeye devam ediyor.

Burak Akay   | 10.06.2021
Çanakkale Boğazı ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor

Çanakkale

Çanakkale merkezdeki kıyılara sürüklenen müsilajın boğaz ve çevresindeki temizliği sürüyor.

Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren deniz salyası, kent merkezindeki feribot iskelesi, marina ve Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

Özel atık bidonlarına toplanan tonlarca müsilaj, İzmit'teki bertaraf tesislerine götürülecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, gazetecilere, çalışmayı bakanlığın planlaması kapsamında sürdürdüklerini belirterek "Marmara Denizi eylem planı çerçevesinde Çanakkale'deki müsilaj çalışmaları 8 Haziran'da başladı. Bu kapsamda çalışmaların üçüncü günündeyiz. İlk gün Marmara Denizi’nden 235 bin metreküp müsilaj toplanmıştı. Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gemlik Körfezi

Gemlik Körfezi kıyılarında da müsilaj tabakaları yer yer birikiyor.

Balıkçı barınağı bölgesinde ve açıklarda deniz salyası görülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğünce müsilaj temizleme faaliyetleri de devam ediyor.



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