Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Çanakkale
Botla bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 18 kişiyi kurtardı.
Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.