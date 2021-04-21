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Türkiye

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Mustafa Bikeç   | 21.04.2021
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı

Çanakkale

Botla bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 18 kişiyi kurtardı.

Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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