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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Mustafa Bikeç   | 25.05.2021
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bursa

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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