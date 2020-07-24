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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Burak Akay   | 24.07.2020
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan sığınmacılar, lastik botlarla Çanakkale'nin Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirtilen farklı ülkelerin vatandaşı 28 sığınmacının yerleri tespit edildi.

Sivrice Burnu açıklarında kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.


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