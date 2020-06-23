Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
115,768.80
Altın
1,756.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.

Burak Akay   | 23.06.2020
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı. 

Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 24 kişinin yerleri tespit edildi.

Yeşil Liman açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan bu kişiler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Camiler 5 vakit cemaatle namaza açılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'da test sayısı 3 milyonu geçti
DSÖ'den 'Kovid-19 çekip gitmiyor, aksine salgın büyüyor' uyarısı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi
Almanya'nın Warendorf şehrinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü

Benzer haberler

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Kuzey Makedonya'daki sığınmacılar gitti anıları kaldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 50 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı
Hesap ödememek için denize atlayan kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Hesap ödememek için denize atlayan kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı

Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı