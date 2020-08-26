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Türkiye

Can Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan iddianame

Ataklı'nın, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Murat Kaya,Muhammed Enes Can   | 26.08.2020
Can Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan iddianame

Istanbul

Gazeteci Can Ataklı hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talepli iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tele 1 isimli televizyon kanalında "Gün Başlarken" isimli programın sunuculuğunu yapan şüpheli Can Ataklı'nın, televizyon programını sunduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli beyanlarda bulunduğunun öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tanzim edilen araştırma raporu içeriğinde mevcut bulunan video izleme tutanağına göre, Ataklı'nın, canlı yayınlanan programda Cumhurbaşkanına hitaben, "...Sen ne yaptın lan, 17 yıldır oradasın, yine su basıyor, yine sel basıyor, yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be." söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği ifade edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1-2. maddeleri uyarınca kovuşturma izninin talep edildiği Adalet Bakanlığı'nın 19 Haziran'da olur yazısı verdiği de hatırlatılan iddianamede, şüphelinin savunmasında, "Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediği gibi, herhangi bir imasının da söz konusu olmadığı, konuşmanın bir bütününün eleştiri niteliğinde olduğu, suçlamayı kabul etmediği" şeklinde beyanda bulunduğu dile getirildi.

İddianamede şüpheli Can Ataklı'nın, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.


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