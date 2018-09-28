ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, 7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yıl "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" temasıyla kutlanacağı bildirildi.

Diyanet tarafından hazırlanarak Türkiye genelindeki camilerde okutulan hutbede, Asr-ı Saadetten bugüne mescit ve camilerin hem Allah'a ibadet edilen hem de ilim ve hikmet öğrenilen şerefli mekanlar olduğu vurgulandı.

"Allah katında en makbul yerler olan camiler, içinde Rabbimizin adını andığımız, kulluğumuzu, dualarımızı, niyazlarımızı O'na arz ettiğimiz mukaddes yerlerdir." ifadelerinin kullanıldığı hutbede, camilerin dil, renk, ırk, makam, mevki farkı gözetmeden mümin gönülleri birleştirip birliği pekiştirdiğine dikkat çekildi.

Hutbede, "Cami minareleri tevhidin sembolü, ezanları şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak ve hakikatin sesi, safları huzur ve güvenin teminatıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlandığı hatırlatılan hutbede, şunlara yer verildi:

"Bu yıl 'Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler' temasıyla kutlanacak hafta boyunca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durulacak, din hizmetine emek vermiş örnek şahsiyetler hatırlanacaktır. Aziz milletimizin cami ve Kur'an kurslarımızın ihyası için gösterdiği destek ve fedakarlıklar hayırla yad edilecektir. Bu vesileyle geçmişten günümüze camilerimizin maddi ve manevi imarı için gayret gösteren hocalarımızdan ve kardeşlerimizden ahirete irtihal edenlere Yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Rabbim bizlere de hademeihayrat olmayı, insanlığa hayırlı hizmetler sunmayı nasip eylesin."

Muhabir: Barış Gündoğan