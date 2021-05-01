Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "1 Mayısların 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız." dedi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Mayıs'ın önceden yasaklarla anıldığını belirterek şunları kaydetti:
"1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.