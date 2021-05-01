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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "1 Mayısların 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız." dedi.

Özcan Yıldırım   | 01.05.2021
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Mayıs'ın önceden yasaklarla anıldığını belirterek şunları kaydetti:

"1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız."

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