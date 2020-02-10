Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
120,663.50
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'n katılıyor
logo
Türkiye

Çaldıran'da 'düzensiz göçmenlerin donduğu' ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde "düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarının ardından bölgede ekipler arama çalışmaları başlattı.

Emre Ilıkan,Necat Hazar   | 10.02.2020
Çaldıran'da 'düzensiz göçmenlerin donduğu' ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı

Van

Van'ın Çaldıran ilçesinde "düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarının ardından bölgede ekipler arama çalışmaları başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yoğun kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin azaldığı Çaldıran-Doğubeyazıt kara yolunun Tendürek Geçidi'nin de saat 10.45 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'

Benzer haberler

Çaldıran'da 'düzensiz göçmenlerin donduğu' ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı

Çaldıran'da 'düzensiz göçmenlerin donduğu' ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı

Van Valiliği Çaldıran'daki donma ve Bahçesaray'daki çığ olayıyla ilgili açıklama yaptı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları başlatılamadı

25 ilde eğitime kar engeli

25 ilde eğitime kar engeli
Doğu'daki 4 ilde 2 bin 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 4 ilde 2 bin 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü

Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü