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Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulaması başladı

Adalet Bakanı Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" anlayışıyla bu yıl içinde e-Duruşma uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Kemal Karadağ   | 26.01.2021
Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulaması başladı

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulamasına başlandığını bildirdi.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Güven veren ve erişilebilir adalet" anlayışıyla bu yıl içinde e-Duruşma uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.

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