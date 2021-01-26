Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulaması başladı
Adalet Bakanı Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" anlayışıyla bu yıl içinde e-Duruşma uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılacağını kaydetti.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulamasına başlandığını bildirdi.
Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Güven veren ve erişilebilir adalet" anlayışıyla bu yıl içinde e-Duruşma uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.