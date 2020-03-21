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ByLock'ta kızlarının adını kullanan FETÖ'cü çiftin inkarı delillerle çürütüldü

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, 8 yıl 9 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan çift hakkındaki gerekçeli kararda, sanıkların inkar ettiği ByLock'ta kızlarının isimlerini kullandıkları yer aldı.

Adsız Günebakan   | 21.03.2020
ByLock'ta kızlarının adını kullanan FETÖ'cü çiftin inkarı delillerle çürütüldü

Gaziantep

7. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan Ali Ü'ye 8 yıl 9 ay, eşi Nuray Ü'ye de 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı.

Örgüt hakkında bilgi, tanık beyanları ve delillerin yer aldığı gerekçeli kararda, sanıkların inkara yönelik savunmalarına da yer verildi.

Sanıklar hakkında ByLock tespit ve değerlendirme tutanaklarına yer verilen kararda, sanık Nuray Ü'nün kullanıcı adının "ahsen27" şifresinin "kadri27", programa 109 bin 635 kez erişim sağlayan Ali Ü'nün ise kullanıcı adının "uzumcu" ve şifresinin "ahsen51" olduğu belirtildi.

Sanıkların nüfus kayıt bilgilerinin incelenmesinde ise "Kadri" isminde erkek, "Ahsen" isminde de kız çocuklarının bulunduğu kaydedilen kararda, tüm teknik veriler bir arada değerlendirildiğinde sanıkların, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının sabit görüldüğü aktarıldı.

Sanık Ali Ü'nün emniyet yapılanmasında yer aldığı, "Ayhan" kod adını kullandığı, sözde "müdür yardımcısı" konumunda bulunduğu, ByLock ve Eagle programlarını kullandığı vurgulanan kararda, sanığın Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorumlu olduğu, örgüt toplantılarını organize ettiği, "burs", "sadaka" ve "himmet" adı altında para topladığı ifade edildi.

Sanığın komiserlik sınavına girecek örgüt mensubu polisleri örgüte ait evlere yönlendirdiği ve bu evlerde sınav sorularının önceden gösterildiği anlatılan kararda, "Tanık beyanları karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde hem kendi içerisinde hem de örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tespitlerle örtüştüğü ve bir bütünlük arz ettiği anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.

Kararda, sanık Ali Ü'nün örgüt içerisindeki konumu, bulunduğu süre, faaliyet çeşitliliği ve yoğunluğu ile suç işleme kararlılığı dikkate alınarak cezada artırım yapıldığı bildirildi.

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