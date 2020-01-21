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ByLock kullanıcısı örgüt üyelerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 21 şüpheliden 13'ü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Orhan Onur Gemici   | 21.01.2020
ByLock kullanıcısı örgüt üyelerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 21 şüpheliden 13'ü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 21 kişinin FETÖ/PDY üyesi ve ByLock kullanıcısı olduklarını tespit etti.

TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 13'ü yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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