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Buz tutan Çıldır Gölü'ndeki atlı kızak ve Eskimo usulü balık avı etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

Ardahan'da "Türkiye Şehir 2021 Ödülleri" kapsamında, yüzeyi 40 santimetre kalınlığında buz tutan Çıldır Gölü üzerinde düzenlenen etkinliğe, yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

Günay Nuh   | 23.02.2021
Buz tutan Çıldır Gölü'ndeki atlı kızak ve Eskimo usulü balık avı etkinliği renkli görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Davetliler ilk olarak Çıldır ilçesinde bir süre önce yapımı tamamlanan "buz şehri"ni gezdi. Çıldır Kaymakamı Alper Taş, buz şehri hakkında davetlilere bilgi verdi.

Buz tutan göl üzerindeki etkinlikte, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve davetliler atlı kızağa bindi, eskimo usulü avlanan balıkların ağını çekti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte halk oyunları gösterisi ve dondurma ikramı da yapıldı.

Vali Öner, etkinlikteki konuşmasında, Ardahan'ın tarihiyle, coğrafyasıyla ve toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Etkinliklerle Ardahan ve bölgenin tanıtımını amaçladıklarını dile getiren Öner, "Türkiye Şehir 2021 Ödülleri Töreni için gelen misafirlere bölgemizin önemli değerlerini tanıtmayı istedik, iyi de oldu. Özellikle Çıldır Gölü üstünde yapılan etkinliklerle farklı bir deneyim yaşandı. Atlı kızak ve balık avından misafirlerimiz çok etkilendi." dedi.

Etkinliklerin ardından ödüllerin verileceğini dile getiren Öner, katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür etti.

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