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Türkiye

Buz tutan barajın yüzeyinden yükselen minare ilgi görüyor

Ağrı'da büyük bölümü donan Yazıcı Barajı gölünün yüzeyinde gözüken, sular altındaki eski köy camisinin minaresi ilgi çekiyor.

Abdullah Söylemez   | 16.02.2021
Buz tutan barajın yüzeyinden yükselen minare ilgi görüyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Aşırı soğukların etkisiyle Yazıcı Barajı'nın büyük bölümü buz tuttu.

Çevresinde karlı dağların bulunduğu baraj gölünde, daha önce sular altında kalan Başçavuş köyünün aralarında köy camisinin de olduğu yapıları, su seviyesinin düşük olması nedeniyle gözükmeye başladı.

Drone ile görüntülenen baraj gölünün donan yüzeyinde gözüken eski köyün minaresine, özellikle bu mevsimde fotoğrafçılar ilgi gösteriyor.

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