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Türkiye

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Tınca ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.03.2021
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tınca, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Tınca'nın, beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Dominik Cumhuriyeti

Erdoğan, daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lora, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Lora'nın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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