Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Tınca ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tınca, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tınca'nın, beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Dominik Cumhuriyeti
Erdoğan, daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lora, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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Lora'nın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.