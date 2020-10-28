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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Belçika ve Kamboçya'nın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.10.2020
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Huynen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Huynen'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kamboçya Büyükelçisi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Heng'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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