Büyükelçiler Herrström ile Meyer-Landrut Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
İsveç Büyükelçisi Herrström ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herrström, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Büyükelçi Meyer-Landrut da güven mektubunu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u da kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Meyer-Landrut, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Meyer-Landrut'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.