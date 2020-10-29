Euro
9.66
Dolar
8.27
BIST 100
1,126.99
Altın
1,870.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerin ve Kıraç Konseri düzenleniyor.
logo
Türkiye

Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı

Camide yapılan mahya çalışmaları güzel görüntüler oluşturdu.

Adem Koç   | 29.10.2020
Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı Fotoğraf: Metin Pala/AA

İstanbul

Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ile Cumhuriyet temalı yazılar yansıtıldı.

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Cumhuriyet Millet İradesidir" ve "Cumhuriyet Milli Birlik ve Beraberliktir" yazıları yansıtıldı.

Camide yapılan mahya çalışmaları güzel görüntüler oluşturdu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarında rekor artış
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 45 milyonu geçti
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısında rekor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 319 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı

Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin Avrupa'daki birçok dış temsilciliğinde kutlandı

NATO'daki Fransa Delegasyonundan Türkçe 29 Ekim mesajı: Türk müttefikimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız

Cumhuriyet Bayramı'nı Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dalış yaparak kutladı

Cumhuriyet Bayramı'nı Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dalış yaparak kutladı

Diyarbakır anneleri Cumhuriyet Bayramı'nı evlat nöbetinde kutladı

Diyarbakır anneleri Cumhuriyet Bayramı'nı evlat nöbetinde kutladı

Terörden temizlenen Korhan Yaylası'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi

Terörden temizlenen Korhan Yaylası'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi