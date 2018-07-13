GAZİANTEP

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki saldırıda şehit olan özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır ile teknik eleman Mehmet Demir'in aileleri, Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na katıldı.

Hasan Hüseyin Halisdemir, burada yaptığı konuşmada, vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan Türk milletine teşekkür eden Halisdemir, "Annelere sonsuz teşekkür ediyorum. 75 bin bebeğe Ömer Halisdemir ismini koydukları için annelere sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Halisdemir, FETÖ'cü hainler ile teröristlerin 10-20 yıl hapis cezası almalarının veya müebbet hapis cezasına çarptırılmalarının önemi olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devlet bizim içimizdeki ateşi söndürecekse, içimizi rahatlatacaksa biz idam istiyoruz. O şerefsizler elbette bir gün ölecekler ama Türk milletinin karşısında sehpaya çıkıp asılırsa daha iyi olur. Geriden gelenler der ki 'bize de aynısını yaparlar'. Bunlar ümitlidir. Belki Sayın Cumhurbaşkanımız bir zaman gidecek, bırakacak. Şu gelecek, bu gelecek belki de bunları bırakacaklar. Onun için idam istiyoruz. Bütün şehitlerin yakınları idamın çıkmasını istiyor. Bu şerefsizler, vicdansızlar, vatanına, milletine, bayrağına sahip olmayan kişiler idam edilsin."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da tarih boyunca vatan toprağı için yüzbinlerce şehit verildiğini dile getirerek, Türk milletinin vatanını korumak için 15 Temmuz hain darbe girişiminde uçaklara, helikopterlere, tanklara, tüfeklere karşı meydanlara çıktığını anımsattı.

Türk milletinin esir olmadığını, 3-5 çapulcuya meydanı bırakmadığını ifade eden Tahmazoğlu, "15 Temmuz'da hainler başarılı olamadılar. Bu hainleri ebedi cehennem paklar. Ancak yüreğimiz böyle soğur, başka türlü soğumaz. Bu dünyadaki cezalar onlara hafif gelir. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tahmazoğlu, şehit yakınlarına çiçek, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.