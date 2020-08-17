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Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

Nilüfer ilçesindeki yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Cem Şan   | 17.08.2020
Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

Bursa

Bursa'da yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde mezarlığa yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yoğun dumanın kentin batısındaki birçok noktadan görülebildiği yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Helikopterle havadan da müdahale edilen yangının seyrine göre civardaki bağ evlerinin tahliye edilebileceği öğrenildi.

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