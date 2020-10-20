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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bursa'da 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Mustafa Bikeç   | 20.10.2020
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Fotoğraf: Mustafa Bikeç /AA

Bursa

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.


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