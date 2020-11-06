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Bursa'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması yok

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanları kapsamadığı bildirildi.

Büşra Nur Yılmaz   | 06.11.2020
Bursa'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması yok Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 3 Kasım'da aldığı kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla dışarı çıkabileceği, bunun dışında kalan saatlerde sokağa çıkmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görülen lüzum üzerine tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar, arazi, mandıra, ahır, sürü sahibi ve benzeri ile bu yerlerde çalışan tarım işçileri, çobanlar, ayrıca bu faaliyetlerden elde ettikleri ürünleri çarşı veya pazar yerlerinde satan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 3 Kasım 2020 tarih 135 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'nın 3. maddesinden muaf tutulmalarına karar verilmiştir."

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