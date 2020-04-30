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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Uğur Ulu   | 30.04.2020
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı

Bursa

Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ağaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok bölgesinden dumanları görülen yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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