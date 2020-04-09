Euro
7.29
Dolar
6.68
BIST 100
95,834.44
Altın
1,679.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bursa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Musa Öztürk   | 09.04.2020
Bursa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

Bursa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bursa Orhangazi Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Mert Çakıcı (9), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür'ün (71) tedavisi tamamlandı. 

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Hastalığı atlatan 3 kişi evlerinde karantina altında tutulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Djourou, maaşını indirmediği için sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
DSÖ Filistin'e koronavirüs teşhis kiti gönderecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Antalya'da 20 yaş altı engelliler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

DSÖ Filistin'e koronavirüs teşhis kiti gönderecek

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı

Pence'in ofisinin Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin CNN'e çıkmasına izin vermediği iddia edildi

Pence'in ofisinin Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin CNN'e çıkmasına izin vermediği iddia edildi
Antalya'da 20 yaş altı engelliler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Antalya'da 20 yaş altı engelliler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı can kaybı artıyor

Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı can kaybı artıyor