Bursa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Bursa
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Bursa Orhangazi Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Mert Çakıcı (9), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür'ün (71) tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastalığı atlatan 3 kişi evlerinde karantina altında tutulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.