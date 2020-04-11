Koronavirüsü yenen kişiden sağlık çalışanlarına 'Sizlere bir hayat borçluyum' notu

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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Bursa'da koronavirüsü yenen kişi sağlık çalışanlarına 'Sizlere bir hayat borçluyum' notu bıraktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kişi, sağlık çalışanları için hastanedeki yatağına "Sizlere bir hayat borçluyum." yazılı not bıraktı.

Uğur Çiçek   | 11.04.2020
Bursa'da koronavirüsü yenen kişi sağlık çalışanlarına 'Sizlere bir hayat borçluyum' notu bıraktı

Bursa

Alınan bilgiye göre, İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kovid-19'u yenen Ö.Ş. (24) taburcu edildi. Ö.Ş'nin odasını temizleyen görevliler yatakta bir not buldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ö.Ş. tarafından yazılan nottaki, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun, sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun, sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin." satırlarını okuyan sağlık çalışanları duygusal anlar yaşadı.

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