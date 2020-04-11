Koronavirüsü yenen kişiden sağlık çalışanlarına 'Sizlere bir hayat borçluyum' notu

Bursa'da koronavirüsü yenen kişi sağlık çalışanlarına 'Sizlere bir hayat borçluyum' notu bıraktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kişi, sağlık çalışanları için hastanedeki yatağına "Sizlere bir hayat borçluyum." yazılı not bıraktı.
Bursa
Alınan bilgiye göre, İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kovid-19'u yenen Ö.Ş. (24) taburcu edildi. Ö.Ş'nin odasını temizleyen görevliler yatakta bir not buldu.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Ö.Ş. tarafından yazılan nottaki, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun, sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun, sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin." satırlarını okuyan sağlık çalışanları duygusal anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.