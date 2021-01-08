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Bursa'da 18 fabrika işçisi tinerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 18 kişi, tinerden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Uğur Çiçek   | 08.01.2021
Bursa'da 18 fabrika işçisi tinerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Uğur Çiçek / AA

Bursa

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 18 kişi rahatsızlandı.

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine fabrikaya 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Tinerden zehirlendiklerinden şüphelenilen işçiler İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


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