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Bursa Valisi Canbolat: Uludağ'da kaybolan iki arkadaştan mont ve bere dışında bir iz yok

Bursa Valisi Canbolat, Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında şu ana kadar Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen mont ve bere dışında herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadığını söyledi.

Halil Şahin   | 09.12.2019
Bursa Valisi Canbolat: Uludağ'da kaybolan iki arkadaştan mont ve bere dışında bir iz yok

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'da kaybolan iki kişiyi bulma çalışmalarının 8 gündür yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

                    

Ekiplerin bölgede çalışmaya devam ettiğini aktaran Canbolat, "Şu ana kadar yapılan bütün çalışmalarda Efe Sarp'a ait mont dışında herhangi bir iz ve bulguya rastlanmamıştır." dedi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırmasıyla kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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