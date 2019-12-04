Bursa Valisi Canbolat: Uludağ'da 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor
Bursa Valisi Canbolat, Uludağ'da iki kişinin kaybolmasına ilişkin, "Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor." dedi.
Bursa
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da iki kişinin kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Canbolat, "Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık. Bugüne kadar yapılan aramaları, çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik, aramaya devam edeceğiz."
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