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Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, otomobilden teknoloji aletlerine, antikadan silahlara kadar birçok çalıntı malzeme ele geçirildi.

Sergen Sezgin   | 20.06.2020
Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Bursa

Bursa merkezli düzenlenen hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği tarafından dün şafak vakti birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yapılan 25 ev, 6 depo, 5 araç ve 2 iş yerinde, İstanbul'da 5, Bursa'da ise 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen antika malzemeler, saat, kamera, matkap, hilti, hızar makinesi, beyaz eşya, televizyon, bilgisayar, cep telefonu, oto teybi, av tüfeği, 4 adet tabanca, 74 adet av fişeği, 23 adet tabanca fişeği, 4 adet otomobil, ATV araç, motosiklet ele geçirildi.

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