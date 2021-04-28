Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine ara verildi
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.