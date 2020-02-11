Euro
6.56
Dolar
6.02
BIST 100
118,341.50
Altın
1,568.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

BUDO'nun bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Cem Şan   | 11.02.2020
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı. 

Ayrıca, saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti

Benzer haberler

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi