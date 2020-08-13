Bursa İnegöl'de terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Bursa
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
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