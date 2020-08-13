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Bursa İnegöl'de terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Uğur Ulu   | 13.08.2020
Bursa İnegöl'de terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

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