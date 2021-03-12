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Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Türkiye

Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası

Tır, otobüs ve otomobillerin karıştığı kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Emrah Taş   | 12.03.2021
Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası Fotoğraf: Emrah Taş/AA

Bursa

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.





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