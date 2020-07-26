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Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bilal Altıok,Hüseyin Çubuk   | 26.07.2020
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Burdur

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Dudalan köyündeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ile ve çevre illerden gelen yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin müdahale ettiği bildirildi.

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