Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Burdur
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Dudalan köyündeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlere Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ile ve çevre illerden gelen yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin müdahale ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.