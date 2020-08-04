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Bulgaristan'daki eylem sıla yolundaki gurbetçileri de olumsuz etkiliyor

Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolarını sürdüren gruplarca zaman zaman kapatılan yollar, Türkiye'ye gelen ya da yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşe geçen Türk vatandaşlarını da olumsuz etkiliyor.

Salih Baran,Cihan Demirci   | 04.08.2020
Bulgaristan'daki eylem sıla yolundaki gurbetçileri de olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Cihan Demirci / AA

Edirne

Bulgaristan'da hükümet karşıtı gösteriler 27. gününde devam ediyor. Gösterici gruplardan bir kısmı, Türkiye bağlantılı Trakya Otoyolu'nda eylemlerini sürdürüyor. 

Ellerinde Bulgaristan bayrakları bulunan ve "hükümet istifa" yazan dövizler taşıyan protestocular, zaman zaman yolu araç trafiğine kapatıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yolunda süren ve ara ara yol kapama şeklinde devam eden eylem, Türkiye'ye gelen ya da yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilerinde yolda beklemesine neden oluyor.

Almanya'dan gelen Salim Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki protesto nedeniyle Kapıkule'ye metreler kala 3 saat beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 50-60 kişilik grubun eylem yaptığını anlatan Göçer, "Kendi hükümetlerini protesto ediyorlarmış. Hem gidiş hem geliş yönünü üç beş arabayla kapatmışlar. Kapıkule'ye girmeden 200 metre önce. Gurbetçiler sıkıntı çekiyor. Biz 3 saat bekledik çoluk çocuk... Bulgar polisi öyle geziyor, herhalde gece mesaisini dolduruyor. Son anda bizi ters şeritten bütün geri çevirdiler, eski bir tahliye yolundan tekrar Kapıkule'ye getirdiler." diye konuştu.

Hollanda'dan gelen Mahmut Güldane de Bulgaristan tarafında protesto olduğunu belirterek, "Yüzlerce araba rezil durumda bekledik. Boş yere beklettiler, çoluk çocuk rezil olduk. Sonradan aşırı ısrarlar üzerine ayrı bir yol temin ettiler, oradan aldılar. Ama 4-5 saat bekledik." dedi.

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